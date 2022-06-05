ЗСУ відбили половину Сєвєродонецька, – Гайдай

Глава Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай під час телемарафону повідомив, що Збройні сили контролюють рівно половину Сєвєродонецька, пише Українська правда.

«Росіяни дійсно контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів їх відкинули, місто поділено рівно навпіл. Бояться вони так вільно бродити по місту», – повідомив він.

За його словами, окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян.

Гайдай пояснив, що усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут.

Раніше Львівський портал повідомляв, що ЗСУ просунулися в Сєвєродонецьку на 20%.

24 травня Сергій Гайдай Сергій Гайдай заявив, що для Луганщини почались чи не найважчі часи за всю війну, адже російські війська наступають на усіх напрямках одночасно. Постійні обстріли не вщухають.

Загалом на Луганський напрямок, за даними голови ОВА, рф скинула близько 20 батальйонно-тактичних груп, а на вже окуповані території стягнули купу вертольотів і важкого озброєння.

Станом на 31 травня російські окупаційні війська контролювали більшу частину Сєвєродонецька, але місто не було оточене ворогом.

Станом на вечір 1 червня російські війська окупували 80% Сєвєродонецька, однак голова військової адміністрації закликав не ставити хрест на Сєвєродонецьку, адже незважаючи на окупацію значної частини міста, українські військові продовжують боротися і провели пробні контратаки.

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