Окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька, бої тривають, – Гайдай

російські окупаційні війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, але місто не оточене ворогом. Бої тривають. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

«Бої вже йдуть всередині Сєвєродонецька. На жаль, російські війська контролюють вже більшу частину міста. Але побоювання, що наші війська опиняться в оточенні, не справдяться. Такого не станеться. Є можливість маневрувати, тому наші військові тримають оборону на своїх позиціях», – відзначив Гайдай.

Він додав, що вже майже вся критична інфраструктура Сєвєродонецька знищена, житловий фонд зруйнований на 90%. При цьому близько 60% житлових будинків відновленню не підлягають.

Через бої, які точаться всередині міста, завезти гуманітарну допомогу наразі немає можливості. Також призупинена евакуація місцевих.

Зазначимо, напередодні російські окупанти на Луганщині обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Внаслідок обстрілу загинув французький журналіст. Після цього евакуацію влада офіційно зупинила.

Нагадаємо, 24 травня Сергій Гайдай Сергій Гайдай заявив, що для Луганщини почались чи не найважчі часи за всю війну, адже російські війська наступають на усіх напрямках одночасно. Постійні обстріли не вщухають.

Загалом на Луганський напрямок, за даними голови ОВА, рф скинула близько 20 батальйонно-тактичних груп, а на вже окуповані території стягнули купу вертольотів і важкого озброєння.

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