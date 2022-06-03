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ЗСУ просунулися в Сєвєродонецьку на 20%

Анастасія Диняк

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Станом на вечір п’ятниці, 3 червня, українські військові в Сєвєродонецьку просунули ворога на 20%. У окупантів багато втрат. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, українці просунулися на 20% в Сєвєродонецьку, тепер російські окупанти контролюють близько половини міста. За словами Гайдая, росіяни втратили багато техніки і особового складу, в тому числі й кадирівців.

Окрім того, посадовець додав, що бійці самопроголошеної «ДНР» відмовляються воювати за Луганщину.

Нагадаємо, 24 травня Сергій Гайдай Сергій Гайдай заявив, що для Луганщини почались чи не найважчі часи за всю війну, адже російські війська наступають на усіх напрямках одночасно. Постійні обстріли не вщухають.

Загалом на Луганський напрямок, за даними голови ОВА, рф скинула близько 20 батальйонно-тактичних груп, а на вже окуповані території стягнули купу вертольотів і важкого озброєння.

Станом на 31 травня російські окупаційні війська контролювали більшу частину Сєвєродонецька, але місто не було оточене ворогом.

Станом на вечір 1 червня російські війська окупували 80% Сєвєродонецька, однак голова військової адміністрації закликав не ставити хрест на Сєвєродонецьку, адже незважаючи на окупацію значної частини міста, українські військові продовжують боротися і провели пробні контратаки.

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