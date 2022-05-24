На Луганщині росіяни наступають на усіх напрямках одночасно, – Гайдай

російські окупанти на Луганщині наступають на усіх напрямках одночасно, нещадно обстрілюючи населені пункти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«росіяни наступають на Луганщині по всіх напрямках одночасно. Атакують Сєвєродонецький напрямок, Гірську громаду з боку Золотого та Катеринівки, біля Попасної з боку Комишувахи і Білогорівку – нашу луганську Чорнобаївку», – відзначив він.

За словами Гайдая, лише на Луганський напрямок рф кинула близько 20 батальйонно-тактичних груп. На вже окупованих територіях ворожі війська стягнули вертольоти і важке озброєння.

Загарбники намагаються прорвати оборону Збройних Сил України і захопити Сєвєродонецьк, тому не шкодують сил і постійно гатять по місту.

«Стає тільки гірше. Те, що роблять рашисти, важко описати словами. Вони вбивають наші міста, трощать усе навколо. Сєвєродонецьк ледь живий, його просто стирають з лиця Землі. Обласний центр закидали авіабомбами, обстрілюють зі систем залпового вогню, з мінометів, з танків», – наголосив Сергій Гайдай.

«Уже рівно три місяці, як ми тримаємо оборону, як росія не може захопити Луганську область. Відповідно, весь цей час наші позиції обстрілюють щодня, тож ЗСУ просто доводиться відходити звідти, де обстрілами розбито все, де вже просто немає де сховатись від артилерії. Але наші хлопці дуже мотивовані, вони чудово розуміють, що зараз є, мабуть, найважчі випробування за всю війну, адже зараз вільна Луганщина – той форпост, який стримує значну кількість ворожих сил від просування в інші області», – додав голова ЛОВА.

Водночас він зауважив, що зараз вкрай ускладнилась ситуація й на Донеччині – росіяни обстрілюють усю трасу «Лисичанськ – Бахмут», на ній уже «працюють» ворожі ДРГ. Також запеклі бої йдуть на Лиманському й Світлодарському напрямках.

Нагадаємо, російські окупанти щодня знищують у середньому 50 будинків у Луганській області. Зараз близько 50 тисяч мешканців змушені виживати під нещадними обстрілами ворога без світла, газу, води і мобільного зв’язку. Люди готують їжу на багатті, у містах душі довелося облаштувати біля під’їздів.

При цьому місцеві не виявляють особливого бажання евакуюватись, незважаючи на безкоштовний виїзд, який організувала влада.

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