Не ставте хрест на Сєвєродонецьку, – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації закликав не ставити хрест на Сєвєродонецьку, адже незважаючи на окупацію значної частини міста, українські військові продовжують боротися і провели пробні контратаки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Станом на вечір 1 червня російські війська окупували 80% Сєвєродонецька, проте вуличні бої тривають. Збройні Сили України продовжують боротися з загарбниками і вже здійснили пробні контратаки.

«Не ставте хрест на Сєвєродонецьку! Вуличні бої тривають. На деяких вулицях наші захисники мають успіх, проведено пробні контратаки, в полон взяли шестеро рашистів. Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста. За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця», – підкреслив Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти продовжують постійні обстріли прилеглих до Сєвєродонецька сіл. У Комишувасі вони мають частковий успіх, проте бої тривають.

Водночас Гайдай зауважив, що ЗСУ повністю контролюють сусідній Лисичанськ, який є вигідний у військовому плані позицією. При цьому розташування міста на височині дає чимало можливостей нашим захисникам.

«росіяни системно руйнують найбільше хімічне підприємство Сєвєродонецька, завод «Азот», розстрілюють його щодня. Вчора зранку вгатили в склад з залишками метанолу та адмінбудівлю. В Лисичанську рашисти вирішили добити постраждалих та вдарили по лікарні. На щастя, ніхто не постраждав, але пошкоджено будівлю та транспорт. Також останні дні спостерігається тенденція, що росіяни обирають собі за ціль виключно багатоповерхівки», – додав очільник ОВА.

За добу окупанти на Луганщині пошкодили понад пів сотні житлових будинків, найбільші руйнації – в Гірському та Лисичанську.

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