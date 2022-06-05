У Львові почали централізовано видавати учнівські ЛеоКарт

ЛКП «Львівавтодор» розпочав процес централізованої передачі школам учнівських транспортних карток ЛеоКарт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Учнівські е-квитки скерували для школярів трьох навчальних закладів: початкової школи «Світанок», Львівського художнього ліцею при ЛНАУ та ліцею №17. Загалом ці навчальні

«На сьогодні ми централізовано передали транспортні картки представникам перших трьох навчальних закладів. Далі вони вже організовують видачу карток своїм учням. А ми готуємося видавати картки іншим школам», – розповіли у ЛКП «Львівавтодор».

Зазначимо, загалом для отримання учнівських ЛеоКарт від навчальних закладів Львівської громади централізовано надійшло 25 132 пакети документів. Працівники ЛКП «Львівавтодор» прийняли 17 922 комплекти документів від 103 навчальних закладів. Решту, через зауваження, повернули школам на доопрацювання.

Нагадаємо, електронний квиток у Львові вводить чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. За це фірми отримають майже 11,6 млн євро.

Хоч е-квиток у Львові запроваджують поетапно, у мерії щоразу називали нові дедлайни, коли він врешті запрацює. Спершу запуск мав відбутися восени 2021 року, але згодом його перенесли на січень 2022 року.

Нарешті 13 січня у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацював електронний квиток. Щоправда, на першому етапі ним можуть скористатися тільки пільгові категорії, для решти львів’ян допоки нічого не змінилося.

Де подати документи на е-квиток у Львові шукайте за посиланням.

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