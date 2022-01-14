Е-квиток у Львові: що варто знати пільговикам

З 13 січня у громадському транспорті запрацював е-квиток «Леокарт». Впроваджувати його у роботу будуть у кілька етапів. У Департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури відповіли на основні запитання про перший етап впровадження. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Леокарт», електронний квиток, е-квиток, карта – це все слова-синоніми, які означають засіб для реєстрації поїздки у громадському транспорті.

Хто зможе користуватись «Леокарт» з 13 січня?

На першому етапі е-квитком зможуть користуватись лише пільговики. Тобто усі, хто має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

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Це робиться для того, щоб власники пільгових «Леокарт» навчились правильно користуватись новою системою. У транспорті працюватимуть контролери, які допомагатимуть валідувати картки.

Пільговики, які ще не отримали своєї карти, зможуть безкоштовно їздити у громадському транспорті на підставі посвідчення до 28 лютого. Однак, до цього часу кожен, хто має право на безкоштовний проїзд, повинен отримати свій е-квиток.

Для пасажирів непільгової категорії спосіб та вартість оплати на цьому етапі не змінюється.

Які документи потрібно подати, щоб виготовити е-квиток?

Оригінали паспорта, ідентифікаційного номера, документ, який засвідчує право на пільгу, та кольорове фото 3 на 4.

Щоб дізнатись адреси пунктів, де можна зробити фото одразу під час подачі, телефонуйте на гарячу лінію 0800 303 007 або перегляньте тут.

Оригінали документів після сканування повертають.

Яка вартість виготовлення «Леокарт»?

Для учнів та студентів вартість виготовлення «Леокарт» – 60 грн.

Всі інші пільгові категорії громадян отримують свою карту безкоштовно.

Електронний квиток для учнів та студентів

Усі учні шкіл Львівської громади зможуть отримати свої «Леокарт» централізовано. Для цього батькам, або опікунам потрібно зібрати необхідний перелік документів, оплатити одноразову вартість виготовлення картки, та передати усі документи у навчальний заклад.

Студенти можуть надіслати запит на отримання «Леокарт» через Портал мешканця, або подати документи особисто у Центрі обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського, 10.

Чи матимуть право на безкоштовний проїзд пільговики, котрі не зареєстровані/не проживають у Львівській МТГ?

Так, усі мешканці інших громад, які мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті відповідно до законів України, можуть отримати персоналізовану проїзну картку, яка дасть змогу здійснювати 60 безоплатних поїздок щомісяця. Одноразова ціна такої картки – 60 грн. Щоб оформити картку потрібно подати документи у Центр обслуговування мешканців, що на вул. Горбачевського, 10, або через Портал мешканця. В такому разі – отримання картки відбувається теж в Центрі обслуговування пасажирів.

Коли е-квиток буде доступним для всіх пасажирів?

Усі інші пасажири зможуть отримати «Леокарт» на другому етапі впровадження електронного квитка.

Отримати їх можна буде у спеціальних терміналах продажу транспортних карток, або в Центрі обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського, 10.

Детальніші відповіді на будь-які запитання щодо е-квитка можна отримати на Гарячій лінії «Леокарт» – 0800 303 007.

Нагадаємо, електронний квиток у Львові вводить чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. За це фірми отримають майже за 11,6 млн євро.

Хоч е-квиток запроваджують поетапно, у мерії Львова щоразу називали чимало нових дедлайнів, коли він врешті запрацює. Однією з останніх дат була осінь 2021 року, але згодом вона вкотре змістилась на січень 2022-го.

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