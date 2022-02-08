Де подати документи на е-квиток у Львові: оновлений графік та адреси

У Львові оновили перелік пунктів подачі документів та видачі пільгових транспортних карток «ЛеоКарт». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило ЛКП «Львівавтодор».

Так, роботу припинив пункт подачі документів в ЛКП «Вулецьке». Проте у цьому районі є дві інші локації для подачі документів на отримання «ЛеоКарт»: Франківська районна адміністрація на вул. Генерала Чупринки, 85 та Центр обслуговування платників на вул. Горбачевського, 10.

Натомість відкрили ще два пункти видачі пільгових «ЛеоКарт» – ЦНАП у с. Лисиничі на вул. Шевченка, 48 та Шевченківська райадміністрація на вул. Липинського, 11. Через кілька днів додасться ще одна нова локація, де видаватимуть пільгові транспортні картки. Йдеться про ЛКП «Левандівка» на вул. Широка, 86-Б.

Відтак мешканцям Львівської МТГ, в яких є право на пільговий проїзд в громадському транспорті, пропонують подавати документи на виготовлення персоналізованої транспортної картки в 25 пунктах прийому документів:

Реклама партнерів

ЦНАП м. Львів, вул. К. Левицького, 67

ЦНАП м. Львів, вул. Виговського, 32

ЦНАП м. Винники, вул. Галицька, 12

ЦНАП смт. Рудне, вул. Грушевського, 55

ЦНАП смт. Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2-А

ЦНАП м. Львів, вул. Шевченка, 374

ЦНАП м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85

ЦНАП м. Дубляни, вул. Шевченка, 4

ЦНАП с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1

ЦНАП м. Львів, пр. Червоної Калини, 72-А

ЦНАП, с. Лисиничі, вул. Шевченка, 48

ЦНАП, м. Львів, вул. Хвильового,14-А

Шевченківська РА, м. Львів, вул. Липинського, 11

Залізнична РА, м. Львів, вул. Виговського, 34

Франківська РА, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85, каб. 111

Сихівська РА (приміщення соцзахисту), м. Львів, пр. Червоної Калини, 66

ЛКП «Левандівка», вул. Широка, 86-Б

ЛКП «За замком», вул. Польова, 29-А

ЛКП «Сигнівка», вул. Дозвільна,1

ЛКП «Варшавське», вул. Варшавська, 64

ЛКП «Житловик С», пр. Червоної Калини, 38

ЛКП «Княже місто», вул. Тиха, 5

«Управляюча компанія «Господар», м. Львів, вул. Пасічна, 49-Б

Центр обслуговування пасажирів, м. Львів, вул. Горбачевського, 10

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, вул. Пекарська, 41.

Також працюють 19 пунктів видачі пільгових транспортних карток після попередньої подачі документів:

Залізнична РА, м. Львів, вул. Виговського, 34

Шевченківська РА, м. Львів, вул. Липинського, 11

Франківська РА, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85 (каб. 111)

ЦНАП, с. Лисиничі, вул. Шевченка, 48

ЦНАП, м. Львів, вул. К. Левицького, 67

ЦНАП, м. Винники, вул. Галицька, 12

ЦНАП, смт. Рудне, вул. Грушевського, 55

ЦНАП, смт. Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2-А

ЦНАП, м. Дубляни, вул. Шевченка, 4

ЦНАП, с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1

ЦНАП, м. Львів, пр. Червоної Калини, 72-А

ЛКП «Рясне», вул. Шевченка, 350-А

ЛКП «Княже місто», вул. Тиха, 5

ЛКП «Сигнівка», вул. Дозвільна, 1

ЛКП «За замком», вул. Польова, 29-А

ЛКП «Житловик С», пр. Червоної Калини, 38

Управляюча компанія «Господар», м. Львів, вул. Пасічна, 49-Б

Центр обслуговування пасажирів, м. Львів, вул. Горбачевського, 10

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вул. Пекарська, 41.

Крім того, у місті розташовано 6 локацій для видачі пільгових транспортних карток у форматі «прийшов-подав-отримав» (за 10-15 хв):

Центр обслуговування пасажирів, м. Львів, вул. Горбачевського, 10

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, вул. Пекарська, 41

ЦНАП, м. Львів, вул. Виговського, 32

ЦНАП, м. Львів, пр. Червоної Калини, 72-А

ЦНАП, м. Львів, вул. К. Левицького, 67-А

ЦНАП, м. Львів, вул. Хвильового, 14-А.

Натисніть на зображення для збільшення

Нагадаємо, електронний квиток у Львові вводить чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. За це фірми отримають майже 11,6 млн євро.

Хоч е-квиток у Львові запроваджують поетапно, у мерії щоразу називали нові дедлайни, коли він врешті запрацює. Спершу запуск мав відбутися восени 2021 року, але згодом його перенесли на січень 2022 року.

Нарешті 13 січня у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацював електронний квиток. Щоправда, на першому етапі ним можуть скористатися тільки пільгові категорії, для решти львів’ян допоки нічого не змінилося.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.