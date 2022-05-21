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росія зупинила поставки газу до Фінляндії

Ольга Денисяка

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21 травня російський «Газпром» зупинив експорт газу до Фінляндії. Про це повідомив фінський оператор газової системи, пише Європейська правда з посиланням на агентство Reuters.

«Імпорт газу через пункт входу Іматра припинено», – йдеться в повідомленні Gasgrid Finland. Іматра є точкою входу російського газу до Фінляндії.

Фінський державний оптовий постачальник газу Gasum 20 травня заявив, що «Газпром» попередив про зупинку постачання у ніч на субботу, 21 травня.

Gasum також підтвердив у суботу, що поставки припинилися. Фінляндія погодила оренду плавучого СПГ-терміналу, щоб зменшити залежність від газу з РФ

«Постачання природного газу до Фінляндії за контрактом на поставку Gasum припинено», – йдеться в повідомленні.

Віднині протягом майбутнього літнього сезону Gasum постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел по трубопроводу Balticconnector. BalticСonnector з’єднує Фінляндію з газовою мережею сусідньої Естонії. Більшість газу, що використовується у Фінляндії, надходить із Росії, але на газ припадає лише близько 5% її річного споживання енергії.

«Газпром експорт» раніше зажадав, щоб європейські країни платили за постачання російського газу в рублях через санкції, введені у зв’язку з вторгненням РФ в Україну, але Фінляндія відмовилась це робити.

Більшість європейських контрактів на постачання укладено в євро або доларах, і Росія вже відключила газ Болгарії та Польщі минулого місяця після того, як вони відмовилися дотримуватися нових умов оплати.

Нагадаємо, в Єврокомісії заявили, що розрахунки європейських енергетичних компаній з «Газпромом» мають відбуватися у євро. Раніше було припинено електропостачання з Росії до Фінляндії через «труднощі з оплатою».

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