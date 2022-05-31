ВР проголосувала за санкції проти патріарха Кирила та низки діячв РПЦ

Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти очільника російської православної церкви патріарха Кирила та інших діячів РПЦ. За таке рішення проголосували 292 нардепів. Про це в Телеграмі повідомив депутат ВР Ярослав Железняк.

Тепер рішення Верховної Ради щодо застосування персональних санкцій проти «церковних діячів РПЦ, які системно й активно підтримують війну проти України», має розглянути Рада національної безпеки та оборони. Термін дії санкцій – 10 років.

Мова йде про введення санкцій проти таких діячів:

16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирило

керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон

заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ протоієрей Микола Балашов

митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон

архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Російської православної церкви Питирима

протоієрея Російської православної церкви; письменника, проповідника та педагога Владимирова Артемія Володимировича

митрофорного протоієреч Російської православної церкви, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича,

російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Російської православної церкви Осипова Олексія Ілліча

Нагадаємо, напередодні Православна церква України звернулась до Вселенського патріарха Варфоломія та Предстоятелів Помісних Автокефальних Церков з проханням притягнути до відповідальності очільника російської православної церкви Кирила та позбавити його престолу.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської православної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

За три місяці від початку повносамштабного вторгнення понад 400 громад вийшли з підпорядкування московському патріархату та перейшли до Православної Церкви України.

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