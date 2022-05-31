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ВР проголосувала за санкції проти патріарха Кирила та низки діячв РПЦ

Ольга Денисяка

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Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти очільника російської православної церкви патріарха Кирила та інших діячів РПЦ. За таке рішення проголосували 292 нардепів. Про це в Телеграмі повідомив депутат ВР Ярослав Железняк.

Тепер рішення Верховної Ради щодо застосування персональних санкцій проти «церковних діячів РПЦ, які системно й активно підтримують війну проти України», має розглянути Рада національної безпеки та оборони. Термін дії санкцій – 10 років.

Мова йде про введення санкцій проти таких діячів:

  • 16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирило
  • керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон
  • заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ протоієрей Микола Балашов
  • митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон
  • архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Російської православної церкви Питирима
  • протоієрея Російської православної церкви; письменника, проповідника та педагога Владимирова Артемія Володимировича
  • митрофорного протоієреч Російської православної церкви, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича,
  • російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Російської православної церкви Осипова Олексія Ілліча

Нагадаємо, напередодні Православна церква України звернулась до Вселенського патріарха Варфоломія та Предстоятелів Помісних Автокефальних Церков з проханням притягнути до відповідальності очільника російської православної церкви Кирила та позбавити його престолу. 

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської православної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

За три місяці від початку повносамштабного вторгнення понад 400 громад вийшли з підпорядкування московському патріархату та перейшли до Православної Церкви України.

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