ПЦУ просить Вселенського Патріарха позбавити Кирила престолу

Архієрейський собор Православної церкви України звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія та Предстоятелів Помісних Автокефальних Церков з проханням притягнути до відповідальності очільника російської православної церкви Кирила та позбавити його престолу. Про це повідомив у Facebook предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Як повідомив митрополит Епіфаній, Архієрейський Собор Православної Церкви України звернувся до Вселенського Патріарха та Предстоятелів Помісних Автокефальних Церков з проханням осудити духовні злочини Кирила і позбавити його престолу, зокрема «на підставі поширення єретичного етнофілетичного вчення про «русскій мір» та поширення схизм серед православних (безпідставного розриву євхаристійного єднання та створення єпархій РПЦ в межах Олександрійського Патріархату)».

Крім того, предстоятель Православної церкви України нагадав, що напередодні звертався до Предстоятелів інших помісних Церков з проханям «від усієї повтоти Православ’я засудити слова та дії Московського патріарха Кирила, який з амвону підтримує кровопролитну війну проти України».

«Один із головних напрямків цієї боротьби – протистояння ідеології “русского міра”, цій фашистській, душогубській доктрині, загорненій у блискучу “фофудію” проповідей Кирила Гундяєва та його поплічників. На Архієрейському Соборі, який днями відбувся у Святій Софії Київській, ми засудили цю ідеологію, яка через Московський патріархат поширюється вже як єретичне вчення етнофілетизму, тобто поділу Церкви за національною ознакою, яка ставиться найвище за все.

Не є секретом, що патріарх Кирил є одним із творців ідеології “русского міра”, її пропагандистом і популяризатором. Сама ця ідеологія, на моє переконання, підпадає під осудження етнофілетизму як єресі Константинопольським Собором 1872-го року. Відповідно, Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист “русского міра” має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покаяння», – зазначив митрополит Епіфаній.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської православної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

За три місяці від початку повносамштабного вторгнення понад 400 громад вийшли з підпорядкування московському патріархату та перейшли до Православної Церкви України.

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