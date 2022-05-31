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Макрон пропонує путіну погодити в ООН резолюцію щодо розблокування порту Одеси

Наталя Дуляба

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Президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту рф владіміру путіну проголосувати в ООН резолюцію щодо зняття російської блокади Одеського порту. Про це пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

«Під час обговорення, яке ми провели з канцлером Німеччини Олафом Шольцом минулої суботи, я запропонував президенту путіну взяти на себе ініціативу ухвалення резолюції в Організації Об’єднаних Націй, щоб визначити дуже чіткі рамки цієї операції», – сказав Макрон.

За його словами, такий варіант дозволить розблокувати експорт українських зернових.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна працює над організацією операції під егідою ООН та за участі флотів партнерів, щоб створити безпечний морський коридор для українського зерна.

Як відомо, через те, що Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна та олії і експорт здійснювався переважно морем, блокада росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію та дефіцитом в низці країн Африки і Близького Сходу.

Львівський портал повідомляв, що минулого тижня в МЗС рф заявили, що готові надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та «розмінування Україною» акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама ж росія.

США та Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки.

Доамо, що станом на середину травня росія вивезла з окупованих територій України вже вже близько 400 тисяч тонн зерна.

Блокуючи порти, рф не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

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