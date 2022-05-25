Британія відреагувала на шантаж Росії щодо українського врожаю

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що санкції проти Росії не скасують в обмін на експорт українського врожаю. Про це пише Reuters.

Так, міністр оборони Британії закликав Росію прийняти гуманне рішення щодо «гуманітарного коридору» для врожаю з України.

«Це зерно для всіх, для Лівії, Ємену. Люди в усьому світі покладаються на це зерно, щоб прогодувати себе. Закликаю Росію вчинити правильно — у дусі гуманності, дати можливість Україні експортувати зерно та припинити його красти. Не говоритимемо про санкції, давайте чинити правильно», – сказав Воллес.

Окрім того, посадовець наголосив, що вдячний Туреччині та іншим чорноморським країнам, які готові супроводжувати поставки зерна з України.

Як повідомляв Львівський портал, 25 травня в МЗС рф заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та «розмінування Україною» акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама ж Росія.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про «коридор» для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

Перед тим у кремлі звинуватили Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.

Додамо, що станом на середину травня Росія вивезла з окупованих територій України вже вже близько 400 тисяч тонн зерна. Блокуючи порти, РФ не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.