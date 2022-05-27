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Греція та Кіпр проти прискореного вступу України до ЄС

Анастасія Диняк

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Греція та Кіпр виступили проти прискореного вступу України до Європейського союзу, оскільки вважають, що в пріоритеті мають бути країни Західних Балкан. Про це пише Euractiv.

Так, Греція та Кіпр не проти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, однак вони не підтримують процедури пришвидшеного вступу. На їхню думку, для ЄС пріоритетом мають бути країни Західних Балкан.

У Греції додали, що робитимуть висновки після висновків Єврокомісії щодо України. Кіпр також очікує висновків.

Як повідомляв Львівський портал, Україна передала другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата в ЄС. Тепер Єврокомісія готує рекомендації щодо відповідності України критеріям членства. Статус кандидата Україна може отримати вже в червні.

Президент Володимир Зеленський також очікує, що в червні Україна таки отримає статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Згідно з останніми соцопитуваннями, вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців. Відомо, що більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну її членом.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував створити нову політичну платформу європейської співпраці, відкриту для України. Він запевняє, що така нова ініціатива не повинна замінити розширення Європейського Союзу, а навпаки повинна його активізувати.

Україна вже заявила, що розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС, а спроби запропонувати замість цього інші формати ображають українців.

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