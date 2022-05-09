Україна передала другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час якої глава держави повідомив про передачу другої частини заповненої анкети-опитувальника для отримання нашою країною статусу кандидата на членство у Європейському Союзі. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі президента.

Володимир Зеленський зазначив, що друга частина анкети-опитувальника передається главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу.

«Я вважаю, що ці відповіді – це також невелика перемога нашої команди. Чекаємо на розгляд і висновки Єврокомісії. Хотілося б, щоб ці висновки були позитивні і щоб завдяки вам надання висновків було пришвидшено», – сказав Президент України.

Він наголосив, що отримання нашою державою статусу кандидата на членство в ЄС має велике значення для українського народу та наших Збройних Сил, які захищають рідну країну.

Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія наполегливо працюватиме над розглядом заповненої анкети-опитувальника, яку передала Україна, щоб ухвалити рішення в червні цього року.

«Я дуже вражена швидкістю, з якою ви підготували відповіді на наш опитувальник. Це стимулюватиме Європейську комісію працювати швидше», – сказала вона.

Володимир Зеленський подякував за підтримку, яку надає Україні Європейський Союз та наголосив на важливості ухвалення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії і висловив подяку тим європейським країнам, які підтримують запровадження ембарго на нафту й газ із країни-агресора.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що сьогодні Україна бореться за спільні європейські цінності та демократію, тож ЄС і надалі надаватиме їй свою підтримку, зокрема й фінансову. Вона повідомила про роботу над створенням Трастового фонду для відбудови нашої країни.

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