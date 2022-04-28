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Росія визнала примусову депортацію українців

Анастасія Диняк

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У РФ визнали, що депортували понад мільйон громадян України без участі української влади. Про це пише видання «РИА Новости».

Так, з початку війни в Україні на територію Росії незаконно вивезли 1 002 429 українських громадян, у тому числі 183 168 дітей.

«За минулу добу, без участі української влади, з небезпечних районів України, Донецької та Луганської народних республік на територію Російської Федерації евакуйовано 16 480 осіб, з них – 3 354 дитини, а всього з початку спеціальної військової операції – вже 1002429 осіб, з яких 183 168 дітей», – заявив начальник Наццентру управління обороною РФ Михайло Мізинцев.

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