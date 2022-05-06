Деопртованих українців погрозами змушують приймати «громадянство» ОРЛО, – розвідка

Примусово вивезених українців змушують приймати громадянство псевдо республік, якщо ж вони відмовляються, то погрожують репресіями. Про це йдеться у Телеграмі Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що в окупованому місті Сорокіне (Луганська область) розпочали процеси оформлення паспортів «ЛНР» щодо українських громадян переміщених із нещодавно захоплених територій. Люди позбавлені домівок, майна і грошей. Тож вимушені погоджуватись на ці умови, адже тільки так можливо отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу.

«З людьми проводяться «профілактичні бесіди». Повідомляється, що в разі відмови набуття громадянства псевдореспубліки – люди втратять будь-які засоби до існування і до них буде застосовано репресивні заходи», – йдеться в повідомленні.

Також у розвідці повідомляють, що наразі більшість співробітників так званих «правоохоронних органів ЛНР» відправлено в зону бойових дій на території Донецької, Запорізької, Херсонської областей. А поспіхом зібрані «новобранці» не мають практично жодного досвіду служби. Через це, зокрема, з 1 травня патрульні підрозділи «народної міліції ЛНР» вимушені зупинити перевірки приватного автотранспорту та особистих документів на блок-постах поблизу Сорокіне.

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