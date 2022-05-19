росія депортувала 1,3 мільйона українців, – Денісова

росія має намір примусово вивезти з України близько двох мільйонів громадян. Наразі депортували вже 1,3 мільйона українців. Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її інформацією, загарбники масово депортують українців до рф через «фільтраційні табори» та допити до найвіддаленіших регіонів росії. Без документів та засобів існування.

Омбудсменка стверджує, що вивезення громадян було ретельно і заздалегідь сплановане та запевняє, що має документальні докази. Депортувати збираються 2 мільйони наших людей, зараз вже вивезено 1,3 мільйона.

Також Денісова вкотре наголосила, що зброєю, яку рф використовує проти України, є зґвалтування: жінки, дівчата, чоловіки, люди похилого віку. Від кількамісячних дітей до осіб 78 років. Кривдники – молоді чоловіки 20-25 років.

«росія вчиняє геноцид українського народу. Зупинити все це можливо лише наданням зброї Україні, аби поновити законні, загальновизнані кордони нашої держави», – заявила Денісова.

Уповноважена з прав людини додала що 42 тисячі громадян повідомили про злочини рф проти 83 тисяч осіб на телефон цілодобової гарячої лініі Уповноваженої, з них 1025 – лише за останню добу.

Зазначимо, росія не заперечує, що депортує на свою територію українців. Нещодавно в рф визнали, що примусово вивезли понад мільйон громадян України без участі української влади.

За даними розвідки, примусово вивезених українців змушують приймати громадянство псевдо республік, якщо ж вони відмовляються, то погрожують репресіями.

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