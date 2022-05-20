Зеленський каже, що з «Азовсталі» вивезуть усіх захисників

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом процес евакуації українських захисників із заводу «Азовсталь» буде завершено. Про це він сказав в інтерв’ю з нагоди третьої річниці інавгурації, уривок з якого транслювали в ефірі національного телемарафону, пише Укрінформ.

«На сьогодні вивезено всіх цивільних людей, тих, хто були заблоковані на заводі. Евакуація інших цивільних людей, які були біля заводу або які були в Маріуполі, розпочата давно вже. (Із “Азовсталі”, – ред.) цивільних, медиків вивезено, вивезено важкопоранених, поранених. На цю мить, коли ми з вами говоримо, я знаю, що відбувається. Мені здається, що найближчим часом, навіть не днями, думаю, найближчим часом завершиться вивезення всіх», – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що структура і процес евакуації з «Азовсталі» є складні: «Домовлялись про те, що розблокуванням будуть займатися посередники – західні партнери. Я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку з Францією через стосунки лідерів з російською федерацією, коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо».

Водночас він запевнив, що просив у іноземних партнерів зброю для розблокування «Азовсталі» військовим шляхом.

«Десятки, сотні разів я детально проговорював з лідерами інших держав, щоб надати відповідну зброю нашим військовим, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя заради того, щоб розблокувати цих людей», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що всі захисники Маріуполя – «абсолютно героїчні люди», їм дали сигнал, що «вони мають повне право вийти і зберегти своє життя».

Як повідомляв Львівський портал, 16 травня із території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли 53 важкопоранених військових лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині, яке перебуває теж під окупацією. Там українцям мають надати всю необхідну медичну допомогу.

Ще 211 захисників гуманітарним коридором евакуювали в захоплене росіянами селище Оленівка на Донеччині.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із «Азовсталі» їх обміняють на російських військовополонених.

Зі свого боку в Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі», ніж ту, яку використовують зараз, не може бути.

Тим часом у росії хочуть визнати українського полку «Азов» терористичною організацією і заборонити обмін його бійців.

Згодом засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький закликав не коментувати перебіг евакуації, аби не нашкодити військовим.

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