У росії хочуть заборонити обмін бійців «Азову»

Держдума рф 18 травня розгляне проєкт ухвали про заборону обміну так званих «нацистських злочинців», а Верховний суд рф 26 травня розгляне визнання українського полку «Азов» терористичною організацією. Про це пише Українська правда із посиланням на пропагандистські Риа Новости.

Депутати Держдуми підтримали пропозицію голови комітету з оборони Андрія Картаполова розглянути 18 травня проєкт ухвали про «недопущення обміну нацистських злочинців».

Раніше речник Держдуми В’ячеслав Володін під час пленарного засідання 17 травня заявив, що «нацистські злочинці» не повинні підлягати обміну, і росія робить все для того, щоб вони постали перед судом.

Він доручив думському комітету з оборони підготувати постанову, яка відображатиме пропозицію про неможливість обміну полонених з батальйону «Азов».

Водночас Верховний суд росії 26 травня розгляне справу про визнання українського батальйону «Азов» терористичною організацією, так вказано я на сайті Мін’юсту.

«Мін’юст росії інформує, що адміністративна справа про визнання українського воєнізованого націоналістичного об’єднання “Азов” (інші використовувані найменування: батальйон “Азов”, полк “Азов”) терористичною організацією та забороною його діяльності на території російської федерації призначено до судового розгляду на 26 травня будівлі Верховного суду російської федерації», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, 16 травня із території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли 53 важкопоранених військових лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині, яке перебуває теж під окупацією. Там українцям мають надати всю необхідну медичну допомогу.

Ще 211 захисників гуманітарним коридором евакуювали в захоплене росіянами селище Оленівка на Донеччині.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із «Азовсталі» їх обміняють на російських військовополонених.

Зі свого боку в Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі», ніж ту, яку використовують зараз, не може бути.

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