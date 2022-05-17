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Засновник та перший командир «Азову» закликав утриматися від коментарів щодо «Азовсталі»

Наталя Дуляба

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Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький каже, що він перебуває на контакті з військовими, яких вивезли з «Азовсталі» і закликав не коментувати перебіг їхньої евакуації. Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram.

«82 доби хлопці билися в неймовірних умовах. Більше 70 діб вони стримували ворога в повному оточенні при величезній чисельній перевазі ворога, при жахливих авіаційних, корабельних, артилерійських бомбардуваннях тощо. Вони зробили речі, які, безумовно, ввійдуть, повинні ввійти в підручники з військової історії. Зараз головне завдання – це спасти “сталевих людей”. Вони ще знадобляться, безумовно, Україні.

Головне зараз – не зашкодити самій операції зі спасіння бійців своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами. Тому в мене велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на “Азовсталі” або до тих, хто має якісь “секрети”, “інсайди” і хоче з усім світом поділитися цим: залиште їх при собі, як і власні думки. Через дві-три доби, я думаю, що сам гарнізон доведе, дасть чітко зрозуміти, як все проходило, як все відбувалося», – сказав Андрій Білецький.

Водночас він розповів, що тримає контакт із військовослужбовцями «Азова» і запевнив, що в них все добре, що вони перебувають «на місці зі зброєю в руках».

Нагадаємо, 16 травня із території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли 53 важкопоранених військових лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині, яке перебуває теж під окупацією. Там українцям мають надати всю необхідну медичну допомогу.

Ще 211 захисників гуманітарним коридором евакуювали в захоплене росіянами селище Оленівка на Донеччині.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із «Азовсталі» їх обміняють на російських військовополонених.

Зі свого боку в Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі», ніж ту, яку використовують зараз, не може бути.

Тим часом у росії хочуть визнати українського полку «Азов» терористичною організацією і заборонити обмін його бійців.

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