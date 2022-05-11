Юрій Бутусов: «Генофонд нашої наці на війні і його потрібно зберегти»

Головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов озвучив 15 пропозицій про те як вирішити проблеми з резервістами та ТРО на фронті:

«Резервісти у складі ЗСУ та ТРО зазнають втрат, роблять відеозвернення, родичі занепокоєні та б’ють на сполох. Я особисто був у двох підрозділах, після того як вони відійшли з фронту та записали відеозвернення, був у боях з різними підрозділами резервістів та ТРО, які не відступають та набувають бойового досвіду.

Системна суспільна увага, без паніки, конструктивно, дозволить керівництву швидко ухвалити комплексне рішення. Бо покладатись, що колись цю проблему вирішить час та природний відбір не варто – не вирішить, і ціна такого відбору непомірна.

Тепер мої пропозиції:

Зміни в організаційно-штатну структуру військових частин у першій лінії. Збільшити кількості офіцерських та сержантських посад у ланці рота-батальон згідно зі структурою НАТО. Штаб батальону ЗСУ це 8 осіб, штат батальону армій НАТО – 15-25 осіб. Це необхідно для забезпечення децентралізованого управління, для передачі паперових або дрібних функцій сержантам та солдатам, придатним для офісної служби, та збільшення часу та кількості командирів, офіцерів та сержантів, які задіяні у бойових діях. Створення у кожному батальоні своєї стройової частини для прискорення вирішення кадрових питань. Хай фінансові та адміністративні питання вирішують в бригадах, але війна вимагає швидкого вирішення військових питань на передовій, а не десь далеко на ТПУ бригади. Ухвалення рішення про тимчасовий порядок призначення військовослужбовців на посади без урахування їхнього звання. Значна кількість старших офіцерів запасу, які є боєздатними, не можуть отримати призначення через те, що вищі командні посади заповнені, а на взвод-роту при цьому інколи доводиться призначати недосвідчених. Дозволити призначати на посади у тимчасовому порядку за рішенням командира батальону військовослужбовців з досвідом бойових дій віком до 70 років на період активних бойових дій, якщо їхній фізичний стан це дозволяє. Створити тимчасовий прискорений порядок переведення бійців до бойових частин у першу лінію, щоб забезпечити поповнення вмотивованим особовим складом частини, які несуть найбільше бойове навантаження. Тисячі вмотивованих воїнів сидять в тилу і не можуть перевестись туди, де вони потрібні зараз. У складі резервних підрозділів та ТРО одразу після прибуття на фронт доцільно викликати добровольців, готових негайно виконувати завдання на передовій у складі підрозділів, приданих до кадрових бригад. Після того, як ці добровольці виконають своє перше завдання, саме з їхнього складу треба призначати сержантів у резервні підрозділи. Особовий склад ТРО та резервних бригад, який не підготовлений та невмотивований негайно йти на передову, потребує мінімум 15 діб інтенсивної підготовки у зоні бойових дій, в плані тактики боротьби з піхотою та танками, окопування, медицини, поводження зі зброєю, порядку організації зв’язку. Для цього потрібно створити у зоні бойових дій тимчасові учбові центри із залученням військовослужбовців кадрових бригад. Введення в бій бригад та батальйонів резерву та ТРО, які не є злагодженими, потрібно робити поступово, крок за кроком. Нові бригади краще придавати кадровим бригадам і розширювати зону відповідальності кадрових бригад. Тоді усі підрозділи нових бригад будуть придані штабам кадрових відповідного рівня, і зможуть навчатись. Вони мають відпрацювати як робить система управління. Одночасно вони будуть вивчати місцевість очима кадрових офіцерів. З часом вони зможуть ефективно воювати самостійно у своїй смузі. Перебування на передовій має супроводжуватись хоча б короткочасною заміною з першої у другу лінію, щоб не допускати повного виснаження. Проблеми забезпечення та життєдіяльність резервних частин та ТРО виникають саме через слабкість організації, тому за кожною резервною бригадою варто у взаємодії з громадянським суспільством та волонтерськими організаціями створити додаткову структуру логістики та підтримки з її рідної області, щоб спілкуватись із людьми, які погано орієнтуються у військовому побуті. Дніпровська військова адміністрація закріпила за усіма підрозділами ТРО області спеціальних кураторів, які додатково об’їжджають бригади ТРО, спілкуючись з особовим складом. Без забезпечення засобами зв’язку самостійне ведення маневрених бойових дій неможливе. Ставлячи завдання у першій лінії, потрібно приділити першочергову увагу тактичному зв’язку в ланці взвод-батальон. Верховна Рада має негайно ухвалити законопроєкт який забороняє направлення на першу лінію військовослужбовців, які не пройшли базової військової підготовки. Депутатів ВР було б доречно для ознайомлення з реальною обстановкою направити на передові позиції нашої армії. Військовому командуванню було б доречно ухвалити інструкцію та внутрішні документи для вдосконалення ситуації із застосуванням ТРО та резервних частин. Військові адміністрації регіонів, які беруть участь у форманні резервних бригад та ТРО, мають створити координаційні структури для постійної взаємодії на фронті та спілкування з рядовим особовим складом. У нас велика кількість патріотів на війні, велика кількість готова йти у бій. Якість застосування людей на війні – це не тільки наближення нашої перемоги, але це збереження нашого майбутнього, генофонду нашої нації, тому це питання має бути розглянуто та комплексно вирішено під керівництвом Верховного Головнокомандувача. Він має порушувати це питання та вирішити це питання.

Це наша спільна справа та наші життя.

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