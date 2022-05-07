Українцям розсилають небезпечні електронні листи про «хімічну атаку»

3. Використовуйте генератор паролів. Наприклад, він є на сайті Кіберполіції тут.

4. Створіть собі окрему пошту, яку залишатимете «для розсилань» та інших повідомлень. Не використовуйте цієї пошти для реєстрації акаунтів у соцмережах та інших чутливих сервісах, що містять приватну інформацію.

5. Видаліть всі зламані програми, особливо якщо вони були завантажені з російських сайтів, торентів тощо.

6. Встановіть двофакторну аутентифікацію в месенджерах, пошті, інших сервісах, щоб знати, коли хтось намагатиметься зайти у ваш акант.

7. Не відкривайте повідомлення від незнайомців, не переходьте за посиланнями, не пересилайте іншим посилання від незнайомців, що містять заклики до дії (перейти за посиланням, завантажити файл, надати номер картки, телефон, ввести пароль від пошти тощо).

8. Довіряйте тільки перевіреним джерелам – офіційним сайтам державних установ, місцевої влади, медіа та їхнім перевіреним акаунтам у соцмережах (перевірені мають спеціальну позначку синім кольором біля назви акаунту).

9. Не відкривайте листів на пошті про розіграші, виграші, державну допомогу та інші обіцянки чогось безкоштовного.

10. Пароль від ваших акаунтів, телефона, код від SIM-карти або банківської карти – це ваш особистий секрет. Не довіряйте їх нікому, не зберігайте у смартфоні (якщо не можете запам’ятати, запишіть на папірці).

11. Якщо є можливість, використовуйте фізичні засоби захисту акаунтів – захищені носії з кваліфікованим електронним підписом (КЕП), безпарольну авторизацію тощо. Такі рішення є і в українських розробників.

12. Перевірте, на яких пристроях працюють ваші акаунти в соцмережах, пошта, месенджер. Це можна зробити в налаштуваннях безпеки та конфіденційності.

13. Встановіть антивірус на свій смартфон і комп’ютер. Проскануйте пристрій. Просто зараз. Не забудьте оновити його, коли він це попросить.

14. Встановлюйте оновлення ПЗ на смартфон або комп’ютер, щойно воно приходить, якщо є можливість.

15. Закрийте лазівки для ворога: видаліть російське програмне забезпечення просто зараз. Встановіть українське. Це не примха, а питання безпеки, адже російські сервіси збирають інформацію про українських користувачів. Що на що замінити читайте тут.

16. Зробіть на зовнішній носій резервну копію важливої для вас інформації: документів, фотографій тощо. Не забувайте також робити резервні копії ваших смартфонів.

17. Терміново повідомте про кібератаку, якщо вас зламали (кіберполіція – [email protected]; урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA – [email protected]).