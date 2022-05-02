росія спробує «приєднати» Донбас у середині травня, – ЗМІ

Розвідка США повідомляє, що росія спробує «приєднати» Донецьку та Луганську області до середини травня, далі в планах окупантів – анексія Херсонської області та створення «ХНР». Про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер, пише Українська правда з посиланням на CNN.

«У США є “варті довіри” розвіддані про те, що росія спробує анексувати окуповані сепаратистами Донецьку та Луганську області “десь у середині травня” і що є плани створити аналогічну так звану “народну республіку” в Херсонській області… У повідомленнях йдеться, що росія планує провести референдум про приєднання десь у середині травня і москва розглядає аналогічний план для Херсона», – сказав Майкл Карпентер.

Він додав, що росія, за даними розвідки, викрадає місцевих чиновників, щоб замінити їх на «групи, лояльні до москви», а також зникають «директори шкіл, журналісти, місцеві активісти, муніципальні чиновники».

Нещодавно також надходили повідомлення про те, що російські сили відключили інтернет та доступ до деяких стільникових телефонів у цих регіонах, щоб перекрити потік надійної інформації.

У цих містах, за словами посла, рф «може спробувати провести фіктивні референдуми, щоб спробувати додати видимість демократичної чи виборчої легітимності».

Як писав Львівський портал, 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР» в межах їхніх адміністративних кордонів. До нього з таким проханням нібито звернулися ватажки ОРДЛО Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Рано-вранці 24 лютого росія почала повномасштабну війну в Україні.

Незабаром після захоплення Херсона окупанти почали підготовку до псевдореферендуму щодо створення так званої «Херсонської народної республіки». Українська розвідка казала, що загарбники вже навіть друкують бюлетені, брошури та бланки.

Росіяни планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.

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