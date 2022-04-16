На Херсонщині окупанти вже готують «референдум» в травні

Російські окупанти не залишають намірів створити на території Херсонської області так звану республіку «ХНР». Провести так званий «референдум» росіяни готують з 1 по 10 травня. Про це йдеться у Facebook уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Як заявила омбудсменка, у Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.

За інформацією свідків, у типографії міста Нова Каховка друкують «бюлетені» для проведення «референдуму». Вочевидь усі протоколи про результати «голосування» будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру.

Людмила Денісова заявляє, що проведення псевдореферендуму планується у період з 1 травня по 10 травня 2022 року. У цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв’язок.

«Провести «референдум» загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами «Херсон – це Україна!», незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів. Херсон був, є і буде українським», – наголошує Денісова.

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