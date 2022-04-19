На півдні окупанти готують псевдореферендуми, вже друкують бюлетені, – розвідка

На захоплених територіях півдня України російські війська ведуть активну підготовку до проведення так званих референдумів для «легалізації» окупаційних адміністрацій. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

На окупованій території Херсонської області загарбники друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на «референдумі» зі створення чергової псевдореспубліки «ХНР» та визнання окупаційної влади. Для цього залучено, зокрема, потужності друкарні у Новій Каховці (вул. Горького, 5-А).

«Місцеві мешканці переконані: реального голосування не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих як «картинку» для російських ЗМІ. «Голосування» оформлять за допомогою паспортних даних, зібраних під час отримання «гуманітарної допомоги». Щоб отримати продуктовий пайок мешканці мали заповнювати анкети із зазначенням особистої інформації», – кажуть у розвідці.

«Референдум» щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму готують також у місті Снігурівка Миколаївської області. При цьому захід організовують проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко. Жителів закликають у визначений час прийти на дільниці.

У захопленій Снігурівці Запорізької області розпочато перепис населення осіб пенсійного віку. Окупанти анонсують встановлення тут до 1 вересня російської адміністрації, відкриття відділення «пошти росії», запуск мобільного зв’язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів.

Також у розвідці кажуть, що мають інформацію про початок оформлення місцевим жителям російських паспортів, в тому числі й закордонних.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.