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росія готує ракетний удар по Придністров’ю із жертвами серед місцевих, – розвідка

Наталя Дуляба

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росія готує ракетний удар по самопроголошеній «Придністровській молдавській республіці», відповідальність за який збирається перекласти на Україну. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують SMS від імені начебто Збройних Сил та спецслужб України. В них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР».

«Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди, що залишилися в містах, будуть сприйняті як диверсійні групи і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19:00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки», – йдеться у фейкових SMS.

При цьому таку SMS-розсилку активно висвітлюють російські пропагандистські ЗМІ.

«Зазначаємо: держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій. Подібні фейки та інциденти, які, імовірно, стануться на території «ПМР», є нічим іншим ніж черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови», – наголошує українська розвідка.

Як повідомляв Львівський портал, 22 квітня заступник командувача Центрального військового округу РФ заявив, що завданням російських військ у «другій фазі спецоперації» є встановлення «повного контролю над Донбасом та Південною Україною», щоб забезпечити сухопутні шляхи до окупованого Криму та невизнаного Придністров’я.

25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі «міністерства держбезпеки» у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора. 26 квітня пресслужба самопроголошеного «президента» Придністров’я Вадима Красносельського заявила про третю атаку. Після цього влада невизнаної «Придністровської молдавської республіки» запровадила «червоний рівень терористичної небезпеки».

Глава невизнаного Придністров’я Вадим Красносільський заявив, що «сліди терористичних атак ведуть в Україну». Президентка Молдови Мая Санду каже, що вибухи пов’язані зі силами всередині самого Придністров’я. Прездиент України Володимир Зеленський стверджує, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Придністров’ї на тлі війни в Україні.

Українські розвідники стверджують, що керівники «ПМР» та ФСБ рф готувалися до вибухів за три дні до інциденту і планують продовжити теракти. Мета – втягнути Придністров’я до бойових дій в Україні або для мобілізації солдатів або для атак із тієї території.

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