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рф заявила про початок другої фази війни: хочуть захопити схід і південь України

Ольга Денисяка

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У російській армії назвали завданням російських військ на «другій фазі спецоперації» встановлення «повного контролю над Донбасом та південною Україною». Про це з посиланям на низку російських ЗМІ повідомляє Українська правда.

За словами заступник командувача Центрального військового округу рф, російська армія в ході «другого етапу спецоперації» повинна встановити «повний контроль над Донбасом».

Військовий чиновник стверджує, що «контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор у Крим та впливати на життєво важливі об’єкти ЗСУ». А «контроль над півднем України дасть ЗС рф ще один вихід до Придністров’я, де відзначаються факти утисків російськомовного населення», заявив замкомандувача ЦВО. Скільки всього «фаз» війни планує Росія він не уточнив.

Нагадаємо, росія до початку війни на найвищому рівні заперечувала плани наступу на Україну, а потім Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення.

Головними аргументами війни під назвою «спеціальна військова операція» були так зване «визволення Донбасу», тобто ще більш масштабне захоплення сходу України, а також удавана небезпека для рф у разі вступу України до НАТО.

Наступаючи на сході України, росія продовжує заперечувати наміри захопити Україну та повалити її законну владу, тоді як західні розвідки впевнені, що Київ та контроль України залишаються головними цілями Путіна.

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