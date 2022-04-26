Президентка Молдови пов’язує вибухи у Придністров'ї з силами в регіоні

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вибухи у Придністров’ї та спроби ескалації пов’язані з силами всередині невизнаного регіону. Про це вона заявила на брифінгу за підсумками засідання Вищої ради безпеки, пише Європейська правда.

«За наявною зараз інформацією, у спробах ескалації ситуації у придністровському регіоні задіяні сили придністровського регіону. Це сили, що виступають за війну, вони зацікавлені в дестабілізації ситуації», – сказала Санду, зазначивши, що молдавська влада продовжує збирати та вивчати інформацію.

Санду заявила, що Кишинів має інформацію про вибух на тираспольському аеродромі. Проте його причина владі Молдови невідома.

«Наш аналіз говорить про те, що є напруженість між різними силами всередині Придністров’я, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. Це робить регіон уразливим та створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації та спроби залучити Молдову до дій, які можуть поставити під загрозу мир у країні. Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному вирішенні придністровського конфлікту», – сказала Санду.

Вона підкреслила, що Кишинів не має жодних планів блокади Придністров’я і попросив громадян зберігати спокій і черпати інформацію з перевірених джерел.

Санду також закликала ЗМІ, лідерів громадської думки та політиків уникати провокаційних заяв.

Нагадаємо, 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі «міністерства держбезпеки» у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.

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