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У невизнаному Придністров’ї ввели «червоний рівень терористичної небезпеки»

Наталя Дуляба

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Після серії вибухів у невизнаній «Придністровській молдавській республіці» запровадили «червоний рівень терористичної небезпеки». Про це пише Українська правда з посиланням на російські РИА Новости і Telegram-канал Новости Приднестровья.

«Голова Придністров’я» провів «засідання Радбезу» щодо «терористичних атак проти об’єктів інфраструктури та держустанов».

«Червоний рівень терористичної небезпеки» передбачає вживання додаткових заходів щодо безпеки, заявив лідер так званої «ПМР» Вадим Красносельський.

Влада невизнаної «республіки» заявила, що у Придністров’ї зафіксовано вже три «теракти»: у будівлі МДБ, військовій частині у селі Паркани та на вежі радіотелецентру.

«Червоний рівень терористичної небезпеки» у Придністров’ї запровадили на 15 днів. На в’їзді до міста Придністров’я встановлять блокпости.

«Парад Перемоги» на 9 травня скасували. Відбудеться лише покладання квітів. Міські освітні установи до кінця навчального року працюватимуть у віддаленому режимі.

Після серії вибухів співголова Об’єднаної контрольної комісії заявив, що «миротворчі сили» у Придністров’ї повністю контролюють ситуацію в зоні безпеки.

Тим часом президент Молдови Майя Санду скликала засідання Ради безпеки країни через інциденти в Придністров’ї. Про його результати наразі ще нічого не відомо.

А глава комітету Держдуми рф у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що «події у Придністров’ї – провокація з метою затягнути росію глибше у військові дії в регіоні».

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Як повідомляв Львівський портал, 22 квітня заступник командувача Центрального військового округу РФ заявив, що завданням російських військ у «другій фазі спецоперації» є встановлення «повного контролю над Донбасом та Південною Україною», щоб забезпечити сухопутні шляхи до окупованого Криму та невизнаного Придністров’я.

25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі «міністерства держбезпеки» у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора. 26 квітня пресслужба самопроголошеного «президента» Придністров’я Вадима Красносельського заявила про третю атаку.

У Бюро реінтеграції Молдови після перших вибухів у тираспольському «МДБ» заявили, що це – привід для створення напруженості в придністровському регіоні.

Українські розвідники стверджують, що керівники «ПМР» та ФСБ рф готувалися до вибухів за три дні до інциденту і планують продовжити теракти. Мета – втягнути Придністров’я до бойових дій в Україні або для мобілізації солдатів або для атак із тієї території.

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