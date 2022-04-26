Вибухи у Придністров’ї спланували російські спецслужби, – розвідка

Вибухи, що пролунали у столиці невизнаної «Придністровської Молдавської республіки», були спланованою провокацією російських спецслужб. Документ, який підтверджує це, опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

25 квітня близько 17:45 год. у Тирасполі прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого «Міністерства державної безпеки» та філіалу російської «Федеральної служби безпеки».

Вибухи пошкодили будівлю, вибито вікна. Імовірно, було використано РПГ-22 та РПГ-27.

Втім для керівництва так званої «ПМР» ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар «Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій» «ПМР» Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. В ньому йшлось про термінову (до 16:00 год. того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування «захищеного пункту управління цивільної оборони міста» із вказанням:

найменування об’єкту;

адреси розміщення;

типу захисної споруди.

При відсутності такого пункту ставилось питання про його термінове створення.

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«Тобто ще за три дні до інциденту, керівники «ПМР» вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункера. Очевидно, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України чи залучити «ПМР» до бойових дій або як території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на Україну», – каже українська розвідка.

Нагадаємо, 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу рф, генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної «ПМР». Він заявив, що російська армія має завдання «встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною». Після цього окупанти мають пробити коридор до невизнаної «ПМР», де «відзначаються факти утисків російськомовного населення».

За наявною інформацією української розвідки, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території невизнаної «Придністровської Молдавської республіки».

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