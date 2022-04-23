Окупанти пишуть на снарядах для нових обстрілів «Христос Воскрес!»

Служба безпеки України застерігає, що російські окупанти на Великдень планують влаштувати ще більше обстрілів мирного населення та українських захисників. Про це йдеться у Fаcebook СБУ.

В СБУ попереджають, що для загарбників насправді немає нічого святого – вони навіть готують спеціальні снаряди і пишуть на них «Христос Воскрес!». Про це свідчать нові телефонні розмови російських окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

«Наші пацани пасхалки для хохлів готують. Танкісти на снарядах пишуть «Христос Воскрес!» Розважаємось, як можемо…», – розповідає окупант своїй дружині.

Дружина у відповідь сміється і радіє із таких «привітань». Хоча коли мова заходить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон загарбника одразу стає іншим. Із 19 людей у його взводі залишилося лише 7. Інших – убили або втекли. І перспективи поповнення немає.

«Тут нікого не додають. Навпаки всі Їдуть звіди! Кого там додавати? Тут всі втікають. У нас бригади звільнились вже 600 людей.. Тут залишились лише найстійкіші та алкоголіки», – каже окупант.

Як писав Львівський портал, в МВС закликали українців бути максимально пильними й обережними в усіх без винятку областях, адже напередодні Великодня росія активізовує діяльність диверсійно-розвідувальних груп, які можуть чинити теракти.

Про те, що росія може вдатись до провокацій на Великдень, попереджає й РНБО. Зокрема, пропагандистські росЗМІ вже поширили, що в Україні сформували «націоналістичні мобільні групи, які з автівок будуть обстрілювати православні храми у Великодню ніч, аби потім звинуватити у цьому військових рф». Про це ж заявляє і російське міноборони, яке стверджує, що Київ готує «витончені жахливі провокації».

Нагадаємо, на Великдень традиційних нічних богослужінь цьогоріч не буде. Їх спланували так, щоб завершити до початку комендантської години і розпочати у великодню неділю після 06:00 год. Чимало святкових відправ будуть транслювати онлайн. Розклад усіх богослужінь у Львові доступний тут.

Якщо під час служби лунатиме тривога, то вірян будуть скеровувати у найближче укриття. Детальніше про святкування Пасхи у Львові під час війни читайте за цим посиланням.

У великодню ніч, усіх закликають максимально дотримуватись правил безпеки, не зловживати алкоголем та в жодному випадку не ігнорувати повітряних тривог навіть під час богослужінь.

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