Зеленський розповів про варіанти розблокування Маріуполя

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає два можливі шляхи для розблокування Маріуполя: військовий і дипломатичний. Про це він розповів 21 квітня на спільній пресконференції з прем’єр-міністрами Іспанії та Данії, пише Укрінформ.

«Розблокування міста Маріуполя можливе декількома шляхами. Є військовий шлях, до нього треба готуватись, і ми готуємось, щоб бути потужними. І тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно, нам потрібна відповідна зброя. Але ми думаємо про це», – сказав президент.

Водночас другим шляхом він назвав дипломатичний, гуманітарний, який, за словами глави держави, можна реалізувати дуже швидко.

«Ми запропонували декілька варіантів навіть не напряму, через посередників у форматі обміну, почати хоч б з «поранених на поранених». Там більше 400 поранених у цій цитаделі. Це тільки військові. Також є поранені цивільні», – зазначив Володимир Зеленський.

Також він зауважив, що Україна готова до обміну військових на військових. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що розраховує повернути рідним і тіла загиблих, які знаходяться в Маріуполі.

Президент нагадав, що була спроба через посередництво Туреччини зробити такі кроки, але поки вона не реалізована.

«Усі варіанти ми росіянам запропонували», – додав Зеленський.

Як писав Львівський портал, росіяни захопили більшу частину Маріуполя ще на початку березня. Втім українці військові досі мужньо тримають оборону. Президент Володимир Зеленський заявив, що дозволяв захисникам вийти з міста, проте вони відмовились.

Окупанти досі не можуть взяти Маріуполь повністю, тож почали скидати надважкі авіабомби на завод «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники, а також ховаються мирні жителі. За даними місцевої влади, в укриттях підприємства також переховується щонайменше 1000 мешканців, які залишились без домівок. Більшість із них – жінки з дітьми та літні люди.

СБУ також перехопила телефонну розмову, у якій окупант каже, що керівництво рф віддало наказ «зрівняти з землею» завод «Азовсталь».

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що якщо росія знищить захисників Маріуполя, то Україна може вийти з переговорів.

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