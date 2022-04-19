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Керівництво рф наказало «зрівняти з землею» «Азовсталь», – СБУ

Наталя Дуляба

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Окупанти не можуть взяти Маріуполь, тож керівництво рф віддало наказ «зрівняти з землею» завод «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники, а також ховаються мирні жителі. Про це свідчить чергова телефонна розмова загарбників, яку перехопила й опублікувала у Facebook Служба безпеки України.

Ростовський командир взводу загарбників, який перебуває у 4 кілометрах від «Азовсталі», розповідає, що росія готує 3-тонні «сюрпризи» з неба по заводу.

«Ждем тут «сюрпризы» от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это и услышите, и почувствуете. Прикинь, волна взрывная будет», – каже він своїй дружині.

На її запитання про долю мирного населення відповідає: «Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные…».

«Це ще одне підтвердження, що справжня мета «асвабадітєлєй» в Україні – це стерти нашу державу з лиця землі», – резюмують в СБУ.

Нагадаємо, про те, що на «Азовсталь» росіяни скидають надважкі авіабомби, говорять й у Маріупольській міськраді. За даними місцевої влади, в укриттях заводу також переховується щонайменше 1000 мирних жителів, які залишились без домівок. Більшість із них – жінки з дітьми та літні люди.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що якщо росія знищить захисників Маріуполя, то Україна вийде з переговорів.

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