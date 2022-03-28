Зеленський розповів, як дозволяв захисникам вийти з Маріуполя, а вони відмовились

Президент Володимир Зеленський розповів, що дозволяв українським військовим залишити Маріуполь, але вони відмовилися. Про це він сказав в інтерв’ю російським ЗМІ, пише Українська правда.

«Я розмовляв із цими хлопцями (захисниками Маріуполя – ред.)… Я їм теж казав: я все розумію, хлопці, ми обов’язково повернемося. Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно вийти, і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це. Я розумію, як це виглядає для військового. Зробіть. Я дав їм це право вибору. Вони сказали: “Ми не можемо [залишити місто]. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених”. Мало того, вони сказали: “Ми не покинемо вбитих”. Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи російських солдатів та громадян України, їх ніхто не прибирає… А наші військові не готові залишити навіть мертвих військових. Вийти і десь поховати, закопати, як сміття, вони не готові. Причому не офіцерів, а всіх. Тому вони захищають місто, захищають поранених, захищають мертвих, яких хочуть поховати», – розповів Володимир Зеленський.









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Президент також заявив, що Росія примусово вивезла з Маріуполя понад 2000 дітей, деяких із них є без батьків.

«За нашими даними, понад 2000 дітей вивезено, а значить вкрадено, тому що їхня точна локація невідома. Їх вивозять як із батьками, так і без. Загалом це катастрофа. Я не можу вам передати, як це виглядає взагалі. Це страшно. Вони тримають їх як душі для обмінного фонду», – сказав Володимир Зеленський.

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