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Українські військові збили відразу два ворожі вертольоти

Наталя Дуляба

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Десантники збили російський вертоліт Мі-8, після чого морпіхи знищили ще один такий, що прилетів рятувати, можливо, вцілілий екіпаж. Про це йдеться на сторінці Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Злагоджено спрацювали українські десантники та морпіхи в одному з районів виконання завдань у четвер, 21 квітня. Спочатку підрозділ ППО 81-ої окремої аеромобільної бригади із ПЗРК Stinger збив російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8.

Згодом на місце прибув ще один такий ворожий гвинтокрил, ймовірно, для спроби евакуації вцілілого екіпажу. Він теж опинився під прицілом ЗСУ, але вже морської піхоти. Піхотинці успішно знищили й цей Мі-8.

Зазначимо, досі було відомо, що українські захисники 21 квітня збили три повітряні судна росіян: винищувач Су-34, штурмовик Су-25 і гелікоптер К-52 «Алігатор». Тепер до цього списку додались ще й два вертольоти Мі-8.

Загалом у війні проти України росія втратила вже 21 тисячу військових, 172 літаки, 151 гелікоптер, 829 танків та низку іншої техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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