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Десантники збили російський штурмовик і безпілотник

Наталя Дуляба

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Українські десантники збили ворожий штурмовик Су-25 і безпілотник. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікації ЗСУ у Facebook.

Російські окупанти позбулися ще одного свого безпілотника та штурмовика Су-25. Їх успішно збив підрозділ протиповітряної оборони десантно-штурмових військ за допомогою комплексів Stinger та Starstreak.

«Повітряний простір, де виконують завдання українські десантники, знаходиться під повним контролем наших зенітних ракетно-артилерійських підрозділів. І ворог тут спокійно літати не буде! Йому відразу “підрізають крила” та розбивають об землю, адже це – українське небо», – каже офіцер ППО Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, загалом у війні проти України росія втратила вже 21 тисячу військових, 172 літаки, 151 гелікоптер, 829 танків та низку іншої техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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