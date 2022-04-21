На Харківщині збили російський винищувач

21 квітня у Харківській області українські захисники знищили російський літак Су-34. Про це в Телеграмі заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, винищувач ліквідували на Ізюмщині, де зараз тривають бої з російськими окупантами.

«Сьогодні наші захисники знищили ще один ворожий літак Су-34. Російський винищувач ліквідували на Ізюмщині, де зараз тривають бої з окупантами. Дякуємо Збройним Силам України!», – написав Синєгубов.

Додамо, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 172 літаки, 151 гелікоптер та 166 безпілотників.

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