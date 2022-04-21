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Росіяни позбулися ще одного сучасного гелікоптера

Наталя Дуляба

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У четвер, 21 квітня, у Запорізькій області українські військові збили ворожий гелікоптер К-52 «Алігатор». Про це йдеться на сторінці Нацгвардії України у Facebook.

Нових втрат російські окупаційні війська зазнали на Запоріжжі. Там підрозділ ППО Нацгвардії знищив ворожий гелікоптер К-52 «Алігатор». Зробили українські військові це за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

«Гелікоптер К-52 “Алігатор” – це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю», – кажуть українські військові.

Вартість вертольота Ка-52 оцінюють у понад 15 мільйонів доларів.

Зазначимо, що це вже третє повітряне судно росіян, яке знищили українські захисники 21 квітня. Відомо, що наші військові збили винищувач Су-34 і штурмовик Су-25.

Загалом у війні проти України росія втратила вже 21 тисячу військових, 172 літаки, 151 гелікоптер, 829 танків та низку іншої техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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