росія втратила у війні проти України 21 тисячу військових

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 21 тисячі військових, 829 танків та 166 безпілотників. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 21 квітня загальні втрати росії становлять:

особового складу – близько 21000 осіб ліквідовано

танків – 829 од,

бойових броньованих машин –2118 од,

артилерійських систем – 393 од,

РСЗВ – 136 од,

засоби ППО – 67 од,

літаків – 172 од,

гелікоптерів – 151 од,

автомобільної техніки – 1508 од,

кораблі /катери – 8 од,

цистерн з ПММ – 76,

безпілотників оперативно-тактичного рівня –166.

Спеціальна техніка – 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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