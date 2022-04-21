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росія втратила у війні проти України 21 тисячу військових

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 21 тисячі військових, 829 танків та 166 безпілотників. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 21 квітня загальні втрати росії становлять:

  • особового складу – близько 21000 осіб ліквідовано
  • танків – 829 од,
  • бойових броньованих машин –2118 од,
  • артилерійських систем  – 393 од,
  • РСЗВ – 136 од,
  • засоби ППО – 67 од,
  • літаків – 172 од,
  • гелікоптерів – 151 од,
  • автомобільної техніки – 1508 од,
  • кораблі /катери – 8 од,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня –166.
  • Спеціальна техніка – 27.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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