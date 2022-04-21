росія втратила у війні проти України 21 тисячу військових

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 21 тисячі військових, 829 танків та 166 безпілотників. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 21 квітня загальні втрати росії становлять:
- особового складу – близько 21000 осіб ліквідовано
- танків – 829 од,
- бойових броньованих машин –2118 од,
- артилерійських систем – 393 од,
- РСЗВ – 136 од,
- засоби ППО – 67 од,
- літаків – 172 од,
- гелікоптерів – 151 од,
- автомобільної техніки – 1508 од,
- кораблі /катери – 8 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня –166.
- Спеціальна техніка – 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка