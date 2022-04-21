Онуфрій пропонує на Великдень ходу в Маріуполь, щоб забрати цивільних і поранених

Митрополит Онуфрій пропонує організувати молитовну ходу в Маріуполь, аби церковники могли забезпечити евакуацію цивільних та поранених із бункерів «Азовсталі». Про це йдеться у зверненні предстоятеля УПЦ МП, пише Українська правда.

«З глибоким сумом спостерігаю за тим, що цими днями відбувається у місті Маріуполі. Відчуття сердечної скорботи спонукає в переддень головного християнського свята, Світлого Христового Воскресіння, звернути увагу на необхідність порятунку тих, хто, залишившись у багатостраждальному Маріуполі, опинився в умовах гуманітарної катастрофи. Ми звертаємося до всіх, від кого це залежить, і просимо в період зі Страсної П’ятниці (22 квітня 2022 року) до Світлого Христового Воскресіння (24 квітня 2022 року) на території міста Маріуполь та його околицях забезпечити режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження зазначеної молитовної ходи», – йдеться у зверненні.

Керівництво УПЦ москвоського патріархату пропонує організувати проходження молитовної ходи з міста Оріхів у Запорізькій області до заводу «Азовсталь», де ховаються цивільні в останніх уцілілих бункерах.

Священнослужителі готові вивести мирних людей, а також забрати поранених військових для лікування та тіла загиблих для належного поховання.

Зауважимо, що потужності заводу «Азовсталь» належать холдингу «Метінвест», кінцевими бенефіціарами котрого є українські мільярдери Рінат Ахметов і Вадим Новинський.

Новинський є палким вірянином в УПЦ МП та отримав сан диякона. Зокрема бізнесмен брав участь у літургіях як священнослужитель за участі митрополита Онуфрія.

Як писав Львівський портал, росіяни захопили більшу частину Маріуполя ще на початку березня. Втім українці військові досі мужньо тримають оборону. Президент Володимир Зеленський заявив, що дозволяв захисникам вийти з міста, проте вони відмовились.

Окупанти досі не можуть взяти Маріуполь повністю, тож почали скидати надважкі авіабомби на завод «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники, а також ховаються мирні жителі. За даними місцевої влади, в укриттях підприємства також переховується щонайменше 1000 мешканців, які залишились без домівок. Більшість із них – жінки з дітьми та літні люди.

СБУ також перехопила телефонну розмову, у якій окупант каже, що керівництво рф віддало наказ «зрівняти з землею» завод «Азовсталь».

Україна вимагає від росіян відкрити безпечний коридор для евакуації цивільних та поранених військових із підземних сховищ на заводі «Азовсталь». 20 квітня з Маріуполя вдалося виїхати чотирьом автобусам із місцевими.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що якщо росія знищить захисників Маріуполя, то Україна може вийти з переговорів.

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