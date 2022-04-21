З Маріуполя змогли виїхати чотири евакуаційні автобуси

20 квітня гуманітарним коридором з Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Станом на ранок 21 квітня вона ще їдуть до Запоріжжя. Про це у Facebook повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

Зазначається, що автобуси заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Вже незабаром їх чекають у Запоріжжі.

21 квітня продовжать евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку. Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті» о 14.00.

Ірина Верещук наголосила, що безпекова ситуація в місті зараз складна і через це можуть бути зміни. Тому попросила стежити за офіційними повідомленнями.

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