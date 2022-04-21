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Евакуація з Маріуполя не продовжилась через обстріли окупантів, – Верещук

Наталя Дуляба

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У четвер, 21 квітня, продовжити евакуацію мирних жителів із Маріуполя не вдалося через те, що російські окупанти почали обстріли. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

«По Маріуполю немає чим порадувати. Дуже все туго іде. З боку росіян все відбувається дуже складно, хаотично, повільно та, звісно ж, нечесно. Просимо вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуації. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити. Дорогі маріупольці, знайте: поки в нас будуть хоч якісь можливості, ми не полишимо спроб витягнути вас звідти. Тримайтеся!», – написала вона.

Водночас Ірина Верещук додала, що у надскладній ситуації з Маріуполем надію дає те, що 20 квітня мирним жителям вперше вдалося виїхати автобусами до Запоріжжя.

У дорозі автобуси з людьми застрягли посеред ґрунтової дороги, тож на допомогу приїжджали рятувальники. Після цього колона з чотирьох автобусів змогла продовжити рух. Під вечір усі 79 евакуйованих маріупольців прибули до Запоріжжя. Зараз вони перебувають у безпеці.

Як писав Львівський портал, росіяни захопили більшу частину Маріуполя ще на початку березня. Втім українці військові досі мужньо тримають оборону.

Окупанти досі не можуть взяти Маріуполь повністю, тож почали скидати надважкі авіабомби на завод «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники, а також ховаються мирні жителі. За даними місцевої влади, в укриттях підприємства також переховується щонайменше 1000 мешканців, які залишились без домівок. Більшість із них – жінки з дітьми та літні люди.

Україна вимагає від росіян відкрити безпечний коридор для евакуації цивільних та поранених військових із підземних сховищ на заводі «Азовсталь». 20 квітня з Маріуполя вдалося виїхати чотирьом автобусам із місцевими.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що якщо росія знищить захисників Маріуполя, то Україна може вийти з переговорів.

Також глава держави стверджує, що Україна розглядає два можливі шляхи для розблокування Маріуполя: військовий і дипломатичний.

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