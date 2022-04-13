«Чмоня» постарів: соцмережі вибухнули мемами про спійманого Медведчука

12 квітня Служба безпеки України спіймала проросійського нардепа від забороненої партії «ОПЗЖ» і кума путіна Віктора Медведчука. Президент України Володимир Зеленський опублікував фотографію затриманого – виявилось, Медведчук намагався замаскуватись і втекти, вдягнувши форму ЗСУ.

Новина про затримання політика неабияк потішила користувачів соцмереж. Тож поки вся країна затамувала подих в очікуванні деталей, соцмережі «вибухнули» жартами. Львівський портал зібрав найпопулярніші меми про затриманого Медведчука.

Володимир Зеленський опублікував фото затриманого Медведчука у своєму Instagram з підписом «З Днем космонавтики».

Не залишився осторонь і популярний у соцмережах голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Медведчук нагадав українцям російського полоненного військово, який набув популярності в соцмережах і теж став мемом. Користувачі назвали його «чмонею». Тепер українці жартують, що «чмоня постарів», або «знайшовся батько чмоні».

Пофанатазували українці і над тим, як би виглядала розмова Медведчука зі своєю дружиною Оксаною Марченко.

Так могло б виглядати майбутнє Оксани Марченко, яка, за даними ЗМІ, знаючи наперед про напад рф на Україну, втекла через територію білорусі.

Не забули користувачі соцмереж і про розкішний золотий вагон Медведчука, який йому подарувала, за попередніми даними, його дружина на уродини.

Також українці нагадали про справу Василя Стуса. Медведчук тримає книгу історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Медведчук за був адвокатом поета і дисидента, але замість захиститу Стуса, вимагав ще жорсткішого покарання, а на Вахтанга Кіпіані Віктор Медведчук подавав у суд.

Українці мріють, що на місці Медведчука колись опиниться його кум.

Склав Медведчук компанію і главі Чечні Рамзану Кадирову, самопроголошеному президенту Білорусі лукашенку та президенту рф путіну.

Популярними стали меми із військово-політичним керівництвом України.

А це медведчук поруч із колишнім колегою з ОПЗЖ Несторем Шуфричем. Його тероборона затримала за спробу сфотографувати один із блокпостів.

І ще трохи мемів:

Фото: Детектор медіа, Український наступ, Перша приватна мемарня, Хріновини.