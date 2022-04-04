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путін планував страти українців, – британська розвідка

Наталя Дуляба

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Керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що позасудові страти входили в плани путінського вторгнення в Україну. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Ми знали, що плани вторгнення путіна включали позасудові страти його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства мирних жителів у стилі страти зі звільнених районів жахають і холодять кров», – відзначив Річард Мур.

Таким чином Річард Мур відреагував на заяву міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс, у якій вона засудила масові вбивства мирних жителів у звільнених містах і селах Київщини.

«Ми повинні притягнути до відповідальності винних за жахливі дії російських військ у Бучі, Ірпені та інших місцях України. Режиму путіна не дозволять приховати свою причетність до цих звірств», – наголосила Ліз Трасс.

Нагадаємо, після того, як ЗСУ звільнили Київщину, стали відомі звірства, які чинили російські військові з мирними жителями. У передмісті столиці, Бучі, Ірпені, окупанти масово займались мародерством, розстрілювали чоловіків, зв’язуючи їм руки, катували і вбивали жінок, дітей та літніх людей. Жінок ґвалтували, після чого їхні тіла намагалися спалити.

Тіла мирних жителів днями, а іноді й тижнями лежали просто на вулицях. Частину загиблих доводилось хоронити у дворах та братських могилах. Попередньо відомо, що в Бучі в одній з братських могил захоронили близько 280 людей, ще одну виявили на території церкви. Там поховали орієнтовно 67 тіл.

Наразі з Київської області, яку звільнили від російських окупантів, вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців. Жертв мають оглянути судмедексперти для документування злочинів військових рф.

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