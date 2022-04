путін планував страти українців, – британська розвідка

Керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що позасудові страти входили в плани путінського вторгнення в Україну. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Ми знали, що плани вторгнення путіна включали позасудові страти його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства мирних жителів у стилі страти зі звільнених районів жахають і холодять кров», – відзначив Річард Мур.

We knew Putin’s invasion plans included summary executions by his military and intelligence services. The reports of execution-style killings of civilians emerging from liberated areas are horrifying and chilling. https://t.co/Yea1Lhsqe6

