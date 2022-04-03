Країни Балтії припиняють імпорт російського газу

Із початку квітня до країн Балтії, Латвії, Литви та Естонії, більше не надходить природний газ з росії. Про це заявив глава правління оператора системи природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Барісс, пише Економічна правда за посиланням на Jauns.lv.

За словами глави Conexus, заява рф про те, що її природний газ можна оплачувати лише в російських рублях, є сигналом про необхідність швидкого зменшення залежності від росії, на яку більше не можна покладатися.

«Якщо ще й були сумніви, чи можна розраховувати на російські поставки, ці події чітко свідчать про те, що з погляду надійності покладатися на них фактично більше не можна», – заявив Барісс.

Він зазначив, що наразі у сховищі є незвичайна для цього періоду кількість газу – 7,6 терават-годин. Практично стільки ж Латвія споживає в зимові місяці, тому Барісс додав, що приводу для занепокоєння найближчими місяцями немає.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні стало відомо, що першою країною в ЄС, яка відмовилась від російського газу, стала Латвія.

Президент рф володимир путін нещодавно пригрозив Європі, що хоче аби країни оплачували рахунки за газ рублями, у противному випадку зупинить його постачання. 31 березня він навіть підписав відповідний указ. Проте країни «Групи семи» відхилили такі вимоги росії.

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