Без оплати за поставки російського газу рф не збирається постачати блакитне паливо країнам Європи. Про це в інтерв’ю PBS заявив речник кремля дмитрій п’єскою, пише Європейська правда.

«Я не знаю, що станеться, коли вони відкинуть цю можливість. Тож як тільки у нас буде фінальне рішення, подивимося, що можна зробити. Але, безумовно, ми не збираємося займатися благодійністю і безкоштовно відправляти газ до Західної Європи», – сказав Пєсков.

На уточнююче питання, чи збирається рф вимкнути газ, якщо за нього не платитимуть в рублях, пєсков відповів: «Немає оплати – немає газу».

Як писав Львівський портал, напередодні країни «Групи семи» відхилили вимоги Росії оплачувати рахунки за газ в рублях.

Тим часом головний дипломат ЄС вважає, що Путін не зупинить постачання газу Європі у відповідь на санкції.

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