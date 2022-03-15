ОСТАННІ НОВИНИ

Росіян захотіли залишити і без YouTube

Наталя Дуляба

|

У Держдумі не виключають, що найближчим часом в Росії заблокують доступ до YouTube. Про це пише Українська правда з посиланням на російські Риа Новости.

«Рішучість держави у питанні блокування Instagram – це чіткий сигнал: те саме найближчим часом може статися з YouTube, якщо відеохостинг продовжить виступати знаряддям в інформаційній війні», – сказав заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв’язку Антон Горелкін.

Зазначимо, що проблеми з YouTube в Росії почалися ще на початку березня, коли сервіси фіксували нульову доступність відеохостингу.

Як писав Львівський портал, з 14 березня в Росії заблокували Instagram, до цього в країні вже заборонили Facebook. Нещодавно з країни-агресора пішов ще й TikTok.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів