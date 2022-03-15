Росіян захотіли залишити і без YouTube

У Держдумі не виключають, що найближчим часом в Росії заблокують доступ до YouTube. Про це пише Українська правда з посиланням на російські Риа Новости.

«Рішучість держави у питанні блокування Instagram – це чіткий сигнал: те саме найближчим часом може статися з YouTube, якщо відеохостинг продовжить виступати знаряддям в інформаційній війні», – сказав заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв’язку Антон Горелкін.

Зазначимо, що проблеми з YouTube в Росії почалися ще на початку березня, коли сервіси фіксували нульову доступність відеохостингу.

Як писав Львівський портал, з 14 березня в Росії заблокували Instagram, до цього в країні вже заборонили Facebook. Нещодавно з країни-агресора пішов ще й TikTok.

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