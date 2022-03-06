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З Росії пішов TikTok

Наталя Дуляба

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Соцмедійний застосунок TikTok призупиняє свою роботу в Росії через закон про «фейки». Про це пише Українська правда.

«TikTok – це майданчик для творчості та розваг, який може стати джерелом полегшення та людського спілкування під час війни, коли люди стикаються з величезною трагедією та ізоляцією. Тим не менш, безпека наших співробітників та користувачів залишається нашим головним пріоритетом. Через новий російський закон про “фейкові новини” у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки», – йдеться у заяві TikTok.

Також керівництво за стосунку додало, що будуть оцінювати зміну обставин в Росії, щоб визначити, коли відновити свої послуги.

Як писав Львівський портал, раніше влада Росії заблокувала соціальні мережі Twitter та Facebook.

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