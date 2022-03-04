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У Росії заблокують Facebook

Ольга Денисяка

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У Росії ухвалили рішення про блокування доступу до мережі Facebook. Про це у Facebook заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«РФ вирішала заблокувати Facebook. Залізний купол накриває», – заявив Федоров.

За даними підконтрольного російській владі видання Риа-новости, відповідне рішення ухвалив Роскомнадзор.

Як пише ще одне російське видання Медуза, причиною обмеження доступу є «дискримінація російських ЗМІ». За даними регулятора, з жовтня 2020 року було зафіксовано 26 таких випадків, останніми днями соцмережа обмежила доступ до аккаунтів телеканалу «Зірка», РІА Новини, Sputnik, Russia Today, «Ленти.ру» та «Газети.ру».

Про проблеми з доступом до Facebook стало відомо у ніч проти 4 березня. Тоді ж повідомлялося про обмеження доступу до ще однієї соцмережі Twitter, сервісів App Store, Google Play, а також сайтів видань Deutsche Welle, Бі-Бі-Сі, Радіо Свобода, Голос Америки і Медуза. Роскомнагляд пояснив блокування видань «брехливою інформацією про сутність військової операції» в Україні.

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